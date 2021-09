Regno Unito in tilt per Brexit: senza benzina e senza tacchino per Natale (Di martedì 28 settembre 2021) “Un fallimento da incompetenti nel preparare il paese alla realtà dell’era Brexit”, scrive spietato il Telegraph. Se fino al weekend scorso la mancanza di manodopera nel Regno Unito era stata oggetto di polemiche ma comunque limitate, di fronte alla mancanza di benzina il paese scoppia di tensioni sociali e attacchi politici al premier Boris Johnson. Risale infatti allo scorso fine settimana l’annuncio della British Petroleum sulla chiusura di alcune stazioni di rifornimento per mancanza di autotrasportatori di carburante. La causa è la Brexit, mista alla crisi da Covid. Nell’ultimo anno molti camionisti hanno deciso di non fare più servizio in Gran Bretagna per non doversi fare ogni volta la coda sulla Manica a causa delle pratiche burocratiche scaturite dall’addio all’Ue. In più, la crisi economica ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) “Un fallimento da incompetenti nel preparare il paese alla realtà dell’era”, scrive spietato il Telegraph. Se fino al weekend scorso la mancanza di manodopera nelera stata oggetto di polemiche ma comunque limitate, di fronte alla mancanza diil paese scoppia di tensioni sociali e attacchi politici al premier Boris Johnson. Risale infatti allo scorso fine settimana l’annuncio della British Petroleum sulla chiusura di alcune stazioni di rifornimento per mancanza di autotrasportatori di carburante. La causa è la, mista alla crisi da Covid. Nell’ultimo anno molti camionisti hanno deciso di non fare più servizio in Gran Bretagna per non doversi fare ogni volta la coda sulla Manica a causa delle pratiche burocratiche scaturite dall’addio all’Ue. In più, la crisi economica ...

disinformatico : Per quelli che dicono che nel Regno Unito va tutto benissimo (grazie a @quinta per la segnalazione) - Internazionale : Nel Regno Unito l'assenza di centomila trasportatori stranieri andati via dopo la Brexit mette in difficoltà benzin… - RaiNews : 'Sorry, No Fuel'. Benzina scarsa e scaffali vuoti, esplode il caos dopo Brexit nel Regno Unito - annamaria_ff : RT @HuffPostItalia: Regno Unito in tilt per Brexit: senza benzina e senza tacchino per Natale - AlexKle66815244 : RT @Lorenzo62752880: In Spagna, Regno Unito, Svezia, Norvegia e Danimarca non esistono green pass e restrizioni e sono ancora tutti vivi.… -