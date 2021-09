“Almeno 1 morto” Terremoto violento | 6 | 1 Richter Pesanti crolli e gente in strada Soccorsi in atto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 settembre 2021) La terra trema ancora in Grecia dove undi intensità 6.1 della scalaha sconvolto l’isola di Creta. La violenta scossa è stata registrata nella mattinata di lunedì 27 settembre. La terra ha tremato secondo quanto rilevato anche dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, alle 8.17 e il sisma è stato registrato a una profondità di 13 chilometri. Come quasi sempre accade, alla scossa registrata di magnitudo superiore a 6, sono seguitealtre scosse nella stessa zona, quelle di assestamento. Immediati ie gli allarmi avvenuti dopo le 8.17 del mattino. Inizialmente la magnitudo era stata riferita come di 6.5, mentre secondo l’Ingv la magnitudo è di 6.1. L’intensità del sisma resta comunque piuttosto alta e i danni a case e palazzi nella città di Creta e non solo, sono ...