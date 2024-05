Al-Taawoun vs Al-Hilal – probabili formazioni

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’Alcercherà di fare un passo avanti verso il titolo della Saudi Professional League quando si recherà al King Abdullah Sport City Stadium per affrontare l’Al-venerdi 3 maggio. Dopo aver perso tutti gli ultimi tre incontri tra le due squadre, i padroni di casa cercheranno di superare l’Al-Za’eem e di accedere ai posti di qualificazione per la Champions League. Il calcio di inizio di Al-vs Al-è previsto alle 17 Anteprima della partita Al-vs Al-a che punto sono le due squadre Al-L’Al-ha mantenuto il suo impressionante stato di forma di fine stagione, ottenendo una stretta vittoria per 1-0 contro il Damac quando le due squadre si sono affrontate al Dhamak Club Stadium venerdì ...

Abha FC vs Al-Ittihad FC - In the upcoming 30th match of the Saudi Pro League, Al-Ittihad will square off against Abha at the Prince Sultan Abdul Aziz Stadium as they strive for a positive outcome.

Continua a leggere>>

Swami Vivekananda NFC U-20 2024: Chhattisgarh vs Delhi Live - The inaugural Swami Vivekananda U20 Men’s National Football Championship began on Friday, April 12, 2024, at the Ramakrishna Mission Ashrama Sports Complex, Narainpur, Chhattisgarh.

Continua a leggere>>

Al Taawoun-Al Hilal, il pronostico di Saudi Pro League: successo ospiti e molti gol - La 30 a giornata di Saudi Pro League entra nel vivo con lo scontro tra Al Taawoun e Al Hilal. Match di alta classifica con i padroni di casa che, in caso di vittoria, sorpasserebbero l’Al Ahli al 3° ...

Continua a leggere>>