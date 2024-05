Io e il secco di Gianluca Santoni in sala dal 23 maggio

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il 232024 esce nelle sale, distribuito da Europictures, Io e il, film diinterpretato da Andrea Lattanzi, Francesco Lombardo, Barbara Ronchi, Andrea Sartoretti e Swamy Rotolo. Quali premi ha vinto “Io e il“? Il film, tratto da una storia originale che ha vinto il Premio Solinas, è scritto da Michela Straniero e dallo stesso regista ed è prodotto da Ines Vasiljevi? e Stefano Sardo per Nightswim con Rai Cinema, in coproduzione con Antitalent e in associazione con Sajama Films. Inoltre ha vinto ad Alice nella Città 2023 la Menzione speciale ‘The Hollywood Reporter Roma – Uno sguardo sul Futuro’ per la regia. La motivazione “Per il segno già così sicuro, per le inquadrature che denotano personalità e una continuità stilistica con la tradizione più alta del ...

Il 23 maggio 2024 esce nelle sale, distribuito da Europictures, Io e il Secco, film di Gianluca Santoni interpretato da Andrea Lattanzi, Francesco Lombardo, Barbara Ronchi, Andrea

Vi presentiamo il trailer ufficiale di Io e il secco , film di Gianluca Fantoni , al cinema dal 23 maggio. È la storia di un bambino che, per proteggere sua madre dalla violenza di suo padre, assolda un improbabile killer...

Lacrime e commozione per l’ultimo saluto a gianluca Rossi: “Aiuta la tua famiglia a ritrovare il sorriso” foto - Chiesa gremita per l’ultimo saluto a gianluca Rossi, il sovrintendente capo deceduto ieri, dopo una gravissima malattia che non gli ha lasciato scampo.

La sfida di Scamacca a un Aubameyang che segna (quasi) il doppio - le cifre di Pierre-Emerick e gianluca sulla strada per Dublino 27 gol complessivi in stagione contro 15, di cui 10 contro l’esatta metà nella competizione in cui si sfidano, l’Europa League, giunta al ...

