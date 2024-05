Brindisi - vino nel biberon al posto del latte | come sta il bambino di 4 mesi e cos’è successo davvero

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sta un po’ meglio ildi quattrofinito in ospedale ae poi a Bari in coma etilico dopo aver assunto per errore del. Il piccolo è ricoverato da lunedì scorso nel reparto di rianimazione dell’ospedale pediatrico di Bari dopo essere finito in coma etilico: stando a quanto ricostruito, avrebbe bevuto delcon cui, per errore, sua nonna aveva preparato ilin polvere.Leggi anche:aldelnelin coma etilico La ricostruzione dei fatti Secondo le informazioni fornite oggi dall’ospedale Giovanni XXIII di Bari ilè stato estubato e nelle prossime ore potrà essere trasferito in un altro reparto dell’ospedale, ...

