Quello che non so di te | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di giovedì 2 maggio 2024)che non so di te: trama, cast e streaming delStasera, giovedì 2 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in ondache non so di te (Finding You),(commedia romantica) del 2021, scritto e diretto da Brian Baugh, e tratto dal libro del 2011, There You’ll Find Me di Jenny B. Jones. Ilha come protagonisti Rose Reid, Jedidiah Goodacre, e Katherine McNamara. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Dopo una sfortunata audizione presso un prestigioso conservatorio di musica di New York, Finley Sinclair si reca in un villaggio costiero in Irlanda per iniziare un semestre di studio all’estero. Lì incontra la star del cinema rubacuori Beckett Rush, che sta girando l’ultima puntata di una serie fantasy medievale in cui è il ...

La stranezza : trama, cast e streaming del film su Rai 1 Stasera, mercoledì 1 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La stranezza , film italiano del 2022 diretto da Roberto Andò e interpretato da Toni Servillo e Ficarra e Picone. Ambientato negli anni ’20, il film in costume rappresenta ... Continua a leggere>>

Corro da te: trama, cast e streaming del film su Canale 5 Questa sera, mercoledì 1 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Corro da te, film italiano del 2022 diretto da Riccardo Milani, remake della pellicola cinematografica francese Tutti in piedi (Tout le monde debout) di Franck ... Continua a leggere>>

Gli amanti del cinema dall’animo romantico non dovrebbero mancare l’appuntamento con Quello che non so di te, film sentimentale in onda in prima visione tv a partire dalle 21.30 di Giovedì 2 Maggio su Rai Due. La pellicola non spicca per originalità e segue piuttosto fedelmente i canoni tipici del ... Continua a leggere>>

quello che non so di te: trama, cast e streaming del film - quello che non so di te: trama, cast e streaming del film in onda stasera, 2 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2. Tutte le info ...

Continua a leggere>>

Stasera in TV: film da vedere Giovedì 2 Maggio, in prima serata - Stasera in TV, Giovedì 2 Maggio 2024: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chi ...

Continua a leggere>>

quello che non so di te, la recensione: una commedia romantica prevedibile - La recensione di quello che non so di te, film adattamento di un romanzo young-adult incentrato su una violinista americana che si trasferisce in Irlanda e si innamora di una star del cinema. Su Rai2 ...

Continua a leggere>>