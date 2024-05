Marsiglia - Aubameyang RIVELA | Rinato grazie a Gattus - ho iniziato a giocare in QUESTO modo…

Prima lo Sporting Lisbona, poi il Liverpool. Ora il Marsiglia e poi eventualmente una tra Roma e Bayer Leverkusen. Non si può certo dire che la fase ad eliminazione diretta di questa Europa League non abbia riservato al l’Atalanta grandi palcoscenici. Con la Roma reduce dalle vittorie su Feyenoord, ... Continua a leggere>>

marsiglia-Atalanta, aubameyang contro Scamacca | Le ultimissime sulle formazioni - Tra le fila francesi c'è l'ex Roma Pau Lopez in porta mentre davanti ci saranno Ndiaye e aubameyang.

Le formazioni di marsiglia-Atalanta - A marsiglia si sfidano Olympique e Atalanta, per la gara valevole per l'andata della semifinale di Europa League. Fischio d'inizio previsto alle ore 21. Il match andrà in onda su Sky, Now TV e DAZN.

aubameyang: "Sono rinato grazie a Gattuso, mi chiedeva sempre una cosa" - Pierre-Emerick aubameyang ha parlato alla vigilia del match europeo contro l'Atalanta nel corso di un'intervista rilasciata a L'Equipe.

