Fuori KISS ME di LIL JOLIE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 2 maggio 2024)oggi 2 maggio 2024 in digitale “ME”, il nuovo singolo di LIL, cantautrice tra i protagonisti di Amici23. Andiamo a saperne di più. Uscito “me” di Lilora in digitale “ME” (BMG), il nuovo singolo di LIL, giovane cantautrice tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici. Per ascoltare: https://lil.lnk.to/Me “ME”, nato dalla penna unica di Madame e concluso con preziosi interventi di Lil, e prodotto da Bias e Narduccey, rimarca la personalità poliedrica di Lil. Cosa descrive “me” di Lil? Racconta il viaggio di un amore dal pensiero ...