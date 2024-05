Anche Pantene scarica Chiara Ferragni | la sosia israeliana Havi Mond prende il suo posto e il suo contratto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 2 maggio 2024) Milano, 2 maggio 2024 – Un’altra tegola, un altroandato in fumo: dopo il caso del pandoro Balocco è innegabile che pernon sia più come prima e se da una parte deve riconquistare la fiducia degli amati “guys”, dall’altrale varie aziende che l’avevano assoldata come brand ambassador e collaboratrice si sono via via sfilate: e dopo Safilo, Coca cola, Pigna e il cda di Tod’s l’ennesima azienda che si sfila dall’influencer è, celebre brand di prodotti per capelli. Non ci sarà più la biondissimaa prestare il volto per gli shampoo dell’azienda svizzera ma, gioco del destino, sarà unaa rimpiazzare l'ex moglie di Fedez: èla modella che negli ultimi giorni è comparsa negli ...