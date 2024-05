Perché l’Europa di domani deve essere delle città Parla Pizzarotti Azione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 2 maggio 2024) Il suo sogno è un’Europa. D’altra parte, l’esperienza amministrativa come primo cittadino di Parma è stata quella che maggiormente l’ha segnato e il cui bagaglio ambisce a portare a Bruxelles. Federicoè stato tante cose e ora, dopo diverse esperienze politiche più o meno fortunate (gli albori col Movimento 5 Stelle, poi il civismo, la parentesi in +Europa e l’approdo con Carlo Calenda) è candidato alle Europee con. Nella sua intervista a Formiche.net, mette in fila una serie di temi sui quali ha in animo di concentrarsi in questa campagna elettorale con lo sguardo ben saldo al territorio. Partiamo dalla scelta didopo la presidenza di +Europa. Non sarebbe stato più conveniente aderire agli Stati Uniti d’Europa con Renzi e Bonino? Non c’erano i presupposti per ...