(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) – E' statoper, due tentati omicidi, lesioni personali gravi, furto con scasso aggravato e possesso di un'arma da taglio l'uomo che hacon una, spada da samurai, ilDaniel Anjorin e ferito altre quattro persone in un attacco a nordest di. Marcus Aurelio Arduini Monzo,con

Armato di katana ha ucciso 14enne a Londra, 36enne incriminato per omicidio - (Adnkronos) - E' stato incriminato per omicidio, due tentati omicidi, lesioni personali gravi, furto con scasso aggravato e possesso di un'arma da taglio l'uomo che ha ucciso con una katana, spada da ...

Continua a leggere>>

Londra, armato di spada da samurai ferisce diverse persone: il video dell'aggressore che affronta la polizia - Il preside della scuola lo ricorda come «un vero studioso, con un carattere gentile, molto amato dall’istituto» ...

Continua a leggere>>

Arriva l’amnistia per i crimini commessi durante il conflitto nordirlandese - È entrata in vigore oggi nel Regno Unito la legge che offre l’immunità per i crimini commessi durante il conflitto nordirlandese.

Continua a leggere>>