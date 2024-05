Di seguito un comunicato diffuso da aeroporti di Puglia : Ryanair , la compagnia aerea numero 1 in Europa e Italia, ha annunciato oggi (6 marzo) il suo nuovo operativo record in Puglia per l’ estate ’24, con oltre 800 voli settimanali su 80 rotte, tra cui 10 nuove entusiasmanti destinazioni: Atene, ... Continua a leggere>>

Roma, 2 apr. - (Adnkronos) - Le dichiarazioni del presidente dell'Enac Pierluigi Di Palma "ci disturbano soprattutto perché fanno parte di una campagna per trarre in inganno il governo italiano" sulla reale situazione del settore aereo: De Palma "sta portando avanti una agenda 'politica': cerca di ... Continua a leggere>>

Roma, 2 apr. – (Adnkronos) – Le dichiarazioni del presidente dell?Enac Pierluigi Di Palma “ci disturbano soprattutto perché fanno parte di una campagna per trarre in inganno il governo italiano” sulla reale situazione del settore aereo: De Palma “sta portando avanti una agenda ‘politica’: cerca di ... Continua a leggere>>

ryanair, problemi con la carta d'imbarco digitale: ecco in quali aeroporti non è valida - È la stessa ryanair, la compagnia più utilizzata nei voli da e per l'Italia, a mettere in guardia i propri passeggeri, spiegando quali aeroporti ritengono non valido il documento in formato digitale e ...

Continua a leggere>>

Alghero cenerentola, Olbia +56% - Il traffico aeroportuale di passeggeri in Italia segna nel mese di marzo 2024 una crescita importante a due cifre (+13%). Il Costa Smeralda lo scalo più performante in Italia, il Riviera del Corallo t ...

Continua a leggere>>

Tito Minniti: ryanair conferma i voli per la stagione invernale - Reggio Calabria continuerà a volare anche nella stagione invernale. La compagnia aerea low cost irlandese , ryanair, secondo quanto riportato da aeroportiCalabria.com, conferma dall’ Aeroporto Tito ...

Continua a leggere>>