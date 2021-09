LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia sbaglia tattica. Evenepoel, Roglic ed Asgreen in fuga (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.41 Evenepoel sta spendendo tantissimo nel tentativo di fuga. Forse si sta bruciando, ma al Belgio restano comunque Van Aert, Teuns, Stuyven… 13.40 I fuggitivi hanno 38? sul gruppetto Evenepoel e 52? sul plotone principale tirato da un’Italia che si è fatta colpevolmente sorprendere. 13.39 Niente da fare, non riescono a rientrare gli azzurri. 13.38 l’Italia si porta a 18? dal gruppetto di Evenepoel e Roglic, ma bisogna chiudere! 13.37 Al comando della gara restano José Tito Hernandez (Colombia), Pavel Kochetkov (Russia), Oskar Nisu (Estonia), Patrick Gamper (Austria), Rory Townsend (Irlanda), Kim Magnusson (Svezia) e Jambaljamts Sainbayar (Mongolia). 13.36 l’Italia ha dovuto fare i conti ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.41sta spendendo tantissimo nel tentativo di. Forse si sta bruciando, ma al Belgio restano comunque Van Aert, Teuns, Stuyven… 13.40 I fuggitivi hanno 38? sul gruppettoe 52? sul plotone principale tirato da un’Italia che si è fatta colpevolmente sorprendere. 13.39 Niente da fare, non riescono a rientrare gli azzurri. 13.38si porta a 18? dal gruppetto di, ma bisogna chiudere! 13.37 Al comando della gara restano José Tito Hernandez (Colombia), Pavel Kochetkov (Russia), Oskar Nisu (Estonia), Patrick Gamper (Austria), Rory Townsend (Irlanda), Kim Magnusson (Svezia) e Jambaljamts Sainbayar (Mongolia). 13.36ha dovuto fare i conti ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ciclismo, Mondiali 2021 in DIRETTA: Cosnefroy, Evenepoel e Cort Nielsen si muovono ai -175 - diegonanni76 : LIVE #DomenicaSport Dopo la prima ora di live dal mondiale di ciclismo (continua il live su @Eurosport_IT), ci sp… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Mondiali 2021 in DIRETTA: otto uomini all’attacco si entra nel circuito - #Ciclismo #Mondiali… - CaputoItalo : SNL SPORT NEWS AND LAW: Mondiali ciclismo live, prova in linea maschile El... - stefanociola4 : Corsa in linea - Uomini live - 26 settembre 2021 - Eurosport -