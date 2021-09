La Juve vince ma non convince | Allegri in modalità crisi di nervi | che bordata dal giornalista

(Di domenica 26 settembre 2021)lantus nell'anticipo delle ore 12.30 in questa sesta giornata di Serie A. I bianconeri battono, ma non senza difficoltà, la Sampdoria per 3-2. IlGiovanni Capuano ha commentato su Twitter il match: "Lantus è un malato convalescente o poco più. Prima vittoria casalinga del campionato, finale in sofferenza (coninquasidi)". ECCO IL TWEET: La #ntus è un malato convalescente o poco più. Prima vittoria casalinga del campionato, finale in sofferenza (con #inquasidi)#Sampdoria— Giovanni Capuano (@capuanogio) September 26, 2021

Advertising

Boboj29 : @Charlito0374 E' evidente che sei rimasto alla Juve vincente di alcuni anni fa, il vento e' cambiato ,si soffre e f… - Rita28854404 : @Bercy50731299 #oppini7gold Sono contenta se la juve vince, per Franci, ma il mio cuore è per la Ternana, la squadr… - DavideIndro : RT @armagio: Buona #Juve, sufficiente. Se ne vince altre 5 di fila può tornare sui livelli (media punti) della Juve di Pirlo. Giocando cosi… - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: Nel finale sul 3 a 2 si sono uditi gli strilli plateali di Allegri che invece di perdere la voce e i nervi dovrebbe rifl… - Milan1899Djoko : Juve vince ma fino a quando subisce 2 reti mi fa ben sperare -

Ultime Notizie dalla rete : Juve vince

La Juventusla sua seconda gara consecutiva in campionato, superando la Sampdoria per 3 - 2. Infortunio per Dybala. PERIN 6 Turno di riposo per Szczesny. Sui gol doriani non può far nulla. Per il resto, ...La Juventussoffrendo la sua seconda partita di fila battendo allo Stadium la Sampdoria. Dybala segna il primo gol al 10 minuto. Bonucci raddoppia su rigole al 43esimo minuto. Accorcia la Sampdoria con il ...La Juventus vince soffrendo la sua seconda partita di fila battendo allo Stadium la Sampdoria. Dybala segna il primo gol al 10 minuto. Bonucci raddoppia su rigole al 43esimo minuto. Accorcia la Sampdo ...La Juventus, dopo aver vinto contro lo Spezia in trasferta, cercava conferme contro la Sampdoria. I bianconeri passano al primo affondo, sponda di Locatelli e Dybala al volo supera Audero. L’argentino ...