Daniele Potenzoni | nuovo avvistamento del disabile scomparso nel 2015 Il padre | “La somiglianza c’è”

(Di domenica 26 settembre 2021) Si riaccende la speranza per il caso diautisticonel nulla a giugnomentre si trovava a Roma. È arrivata una nuova segnalazione: un uomo avrebbe visto per ben due volte una persona molto somigliante ae anche ilha ammesso che alcuni elementi fanno pensare ad una incoraggiantesulla Nettunensepernele che oggi avrebbe 41 anni. Ilo qualcuno di molto somigliante è stato visto da un ...

Un briciolo di speranza , qualcosa da accertare, ma sicuramente per i familiari disignifica tantissimo. In molti ricordano (e cercano), il ragazzo autistico scomparso da Roma nel 2015 e mai più trovato.Un uomo che somiglia aè stato avvistato settimana scorsa sulla Nettunense: potrebbe essere davvero ...Quello di Daniele Potenzoni è uno dei tanti misteri italiani. Nel 2015, mentre andava insieme a un gruppo organizzato appartenente a un centro diurno per disabili all’udienza del Papa, è svanito nel n ...Potrebbe esserci una pista su Daniele Potenzoni, il ragazzo autistico scomparso nel nulla, nel 2015, a Roma dove si era recato per partecipare a un’udienza del Papa. Una segnalazione mostra una foto d ...