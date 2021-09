Giorgetti, la sinistra cerca il nuovo Fini (Di mercoledì 22 settembre 2021) 00:00 Green pass obbligatorio, approvato il decreto alla Camera: scompare la sospensione dal lavoro. 02:40 Il trattamento di queste ore al ministro Giorgetti ricorda il metodo Gianfranco Fini. 04:50 Bambini contagiati sotto i 12 anni, titola il Giornale, mentre la Verità la pensa all’opposto. 06:45 L’America di Biden frusta gli immigrati. Chissà cosa sarebbe successo se alla Casa Bianca ci fosse stato Trump. 07:20 Il Papa lo volevano morto un po’ come Salvini. 08:00 Tutti ritengono ridicola la richiesta di perizia psichiatrica a Berlusconi, tranne Stefano Feltri. 09:00 Ennio Doris lascia Mediolanum. Per me resta un numero uno! 09:40 Alitalia, si monta la testa… 10:40 Amministrative, i professori dell’Università statale di Napoli fanno i dossier per quelli che votano il candidato di sinistra Manfredi. 11:07 Sky in crisi. L'articolo ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 22 settembre 2021) 00:00 Green pass obbligatorio, approvato il decreto alla Camera: scompare la sospensione dal lavoro. 02:40 Il trattamento di queste ore al ministroricorda il metodo Gianfranco. 04:50 Bambini contagiati sotto i 12 anni, titola il Giornale, mentre la Verità la pensa all’opposto. 06:45 L’America di Biden frusta gli immigrati. Chissà cosa sarebbe successo se alla Casa Bianca ci fosse stato Trump. 07:20 Il Papa lo volevano morto un po’ come Salvini. 08:00 Tutti ritengono ridicola la richiesta di perizia psichiatrica a Berlusconi, tranne Stefano Feltri. 09:00 Ennio Doris lascia Mediolanum. Per me resta un numero uno! 09:40 Alitalia, si monta la testa… 10:40 Amministrative, i professori dell’Università statale di Napoli fanno i dossier per quelli che votano il candidato diManfredi. 11:07 Sky in crisi. L'articolo ...

