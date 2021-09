Don Matteo, ecco la scena finale di Terence Hill: la commozione di Nino Frassica (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo più di vent’anni finisce l’era del Don Matteo di Terence Hill: il celebre attore ha girato la scena finale del celebre serial televisivo, prima di farsi avvolgere dall’affetto del cast e della troupe. Tra loro spicca il saluto di Nino Frassica, interprete del Maresciallo Cecchini, amico e compagno di scacchi del celebre prete investigatore. LEGGI ANCHE:– Colpo di scena, Giancarlo Magalli entra nel cast di Don Matteo 13: farà lui il prete? Le indiscrezioni Dopo vent’anni, Terence Hill ha girato la scena finale del suo Don Matteo. Con il suo addio alla fiction di Rai Uno finisce un pezzo di storia della televisione italiana. Un evento che ha ... Leggi su funweek (Di martedì 21 settembre 2021) Dopo più di vent’anni finisce l’era del Dondi: il celebre attore ha girato ladel celebre serial televisivo, prima di farsi avvolgere dall’affetto del cast e della troupe. Tra loro spicca il saluto di, interprete del Maresciallo Cecchini, amico e compagno di scacchi del celebre prete investigatore. LEGGI ANCHE:– Colpo di, Giancarlo Magalli entra nel cast di Don13: farà lui il prete? Le indiscrezioni Dopo vent’anni,ha girato ladel suo Don. Con il suo addio alla fiction di Rai Uno finisce un pezzo di storia della televisione italiana. Un evento che ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia Don Matteo, l'ultimo ciak dopo 20 anni. Il saluto della troupe. Al suo posto Raul Bova. #ANSA - Agenzia_Ansa : Terence Hill lascia 'Don Matteo', girata l'ultima scena. Dopo oltre 20 anni e 250 episodi. Lux Vide -Rai Fiction:… - rtl1025 : ?? #TerenceHill lascia @DonMatteoRai: ecco l'ultimo emozionante ciak. Ne abbiamo parlato con Luca Bernabei, Amminist… - Veronic98118689 : RT @__laurina_: Can che fa l’in bocca a lupo a Raul Bova per Don MATTEO non l’avrei MAI minimante sognato! Adoroooo???? P.s. LUI ???????? #CanYa… - Mitierf70 : RT @canyamanitalian: Instagram story di #CanYaman per Raul Bova ?? 'Ciao Raul, domani inizi a girare Don Matteo, in bocca al lupo da parte… -