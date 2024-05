Festa dell’Europa | al Museo del Sannio il ricordo di Enza Cappabianca - studentessa modello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Questo pomeriggio aldel, nella Sala “Gianni Vergineo” è stata ricordata, la brillante20enne di Scienze Statistiche e Attuariali dell’Uniche perse la vita del 2022 in un drammatico incidente stradale in Svizzera. L’omaggio alla, originaria di Beltiglio di Ceppaloni, è stato curato nel contesto della, celebrazione dei valori dell’Unione Europea perchési trovava a Bellinzona nel Canton Ticino per seguire un programma di studi e di approfondimento proprio sulle Istituzioni europee. Alla commemorazione hanno partecipato la sorella Paolaed uno dei suoi docenti Carlo Mazzone, alla ...