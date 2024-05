Jokic l’antidivo - vince il premio di MVP Nba per la terza volta ma accetta il titolo controvoglia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Centro serbo ancora Mvp, ma non sembra troppo felice. "Meglio l'anno scorso, quando abbiamo vinto il". Shaq avrebbe voluto un vincitore diverso, ma a lui non sembra importare.

Playoff Nba, New York vola sul 2-0 contro Indiana. Jokic Mvp per la terza volta - Playoff Nba, New York vola sul 2-0 contro Indiana. jokic Mvp per la terza volta - Nonostante i problemi fisici di Brunson e Anunoby, i Knicks battono di nuovo i Pacers. Intanto, il centro di Denver diventa il nono giocatore nella storia della Nba a conquistare per tre volte il tito ...

