Gaslini - ricostruito cuore bimba palestinese di 1 anno portata in Italia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Milano, 9 mag. (Adnkronos Salute) - La sua storia comincia con un viaggio lungo e difficile. EH, 13 mesi,gravemente malata, è arrivata inl'11 marzo 2024 nell'ambito della missione umanitaria coordinata dalla presidenza del Consiglio - destinazione finale istitutodi Genova - con un volo dell'Aeronautica militare dall'Egitto, assistita da un'équipe specializzata nel trasporto di pazienti critici in ambienti difficili della Unità operativa complessa (Uoc) di Terapia intensiva neonatale e pediatrica dell'ospedale ligure, composta dal medico Andrea Moscatelli e dall'infermiera pediatrica Morgana Bacherini. La piccola era affetta da una complessa e gravissima patologia cardiaca e da idrocefalo ostruttivo. Alle hil ...

