Terra Amara - anticipazioni 17 maggio | Zuleyha diventa di nuovo vedova

(Di giovedì 9 maggio 2024)17: il destino malvagio si accanisce dicontro, perché le fa perdere anche Hakan…Succederà in maniera violenta e proprio per salvare lei!17: Betul medita vendetta nei confronti della Altun, ma… Betul edi @(Foto da Facebook)Siamo rimasti che Colak si è fatto credere morto e Sermin e Betul si sono stabilite a casa sua, cosa non propriamente regolare. Nella puntata di domani l’uomo, che nel frattempo è ricomparso, le caccerà via e madre e figlia non sapranno ancora dove andare. Desideriose di vendicarsi di, andranno casa sua, mentre lei sarà in ...

Terra amara, trame della puntata del 17/05: Betul spara ad Hakan uccidendolo - Terra amara, trame della puntata del 17/05: Betul spara ad Hakan uccidendolo - Le anticipazioni di Terra amara della puntata in prime time di venerdì 17 maggio prendono il via dalla disperazione di Betul e Sermin che dopo aver scoperto che Colak non solo è vivo ma ha messo in ...

Viola come il Mare 2, in onda Stasera la Seconda Puntata su Canale 5: le Anticipazioni (VIDEO) - Viola come il Mare 2, in onda Stasera la Seconda Puntata su Canale 5: le anticipazioni (VIDEO) - Viola come il Mare torna su Canale 5 con la seconda stagione. In onda questa sera, giovedì 9 maggio 2024, la seconda puntata della fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi, ecco le anticipazioni.

Terra Amara Anticipazioni Turche: Colak muore in prigione! - Terra amara anticipazioni Turche: Colak muore in prigione! - Terra amara anticipazioni Turche streaming puntate streaming ita quante puntate sono riassunto e trama episodi soap opera Canale 5 ...