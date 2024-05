Europa League | Atalanta a un passo dalla storia Roma sfida l’imbattuto Bayer

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una per la, l`altra per un`impresa che entrerebbe di diritto negli annali.si preparano alle semifinali di ritorno di...

La STORIA del doppio ex di Marsiglia e Atalanta Franck Sauzée: d alla vittoria in Coppa dei Campioni alla SERIE B con i nerazzurri d alla vittoria della CHAMPIONS League alla retrocessione in SERIE B; da grande colpo di mercato a “simbolo” della ...

90 minuti per la storia . L` Atalanta ospita l`Olympique Marsiglia, dopo l`1-1 dell`andata in Francia, per centrare la prima finale europea della...

TMW - Napoli, pronto un triennale per Gasperini, ma il tecnico pensa prima a finire la stagione con l'Atalanta - TMW - Napoli, pronto un triennale per Gasperini, ma il tecnico pensa prima a finire la stagione con l'atalanta - Nella giornata di oggi, per la prima volta, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis s'è sbottonato parlando di un allenatore che non è il suo: "Vedo sempre le partite dell’atalanta con grande i ...

Atalanta, i 750 tifosi del Marsiglia sugli autobus tra cori e salti. E c'è chi si arrampica sopra - atalanta, i 750 tifosi del Marsiglia sugli autobus tra cori e salti. E c'è chi si arrampica sopra - Numero che potrebbe aumentare a seconda di quanti si presenteranno senza biglietto - e si stanno facendo sentire. I tifosi… Leggi ...

De Laurentiis: “Casini miglior presidente degli ultimi vent’anni. Gasperini al Napoli Vi rispondo così.” - De Laurentiis: “Casini miglior presidente degli ultimi vent’anni. Gasperini al Napoli Vi rispondo così.” - Visualizzazioni: 1 Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato all’inaugurazione di Race for the Cure, l’evento per la lotta ai tumori al seno. Di seguito le sue parole raccolte da TAG24 ...