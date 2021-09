(Di martedì 21 settembre 2021)3 arriverà sugli schermi di The CW a ottobre e ilmostra alcuni dei nemici e degli alleati dell'eroina.3 arriverà sugli schermi di The CW il 13 ottobre e ilintroduce molti nemici e alleati dell'eroina. Nel video si vedono infatti anche nuovi personaggi che verranno introdotti nellacome Renee Montoya, Jada Jet e Marquis Jet. Nella terzadi, con star Javicia Leslie, come anticipato dal filmato condiviso online, ci sarà spazio per il rapporto tra la protagonista Ryan e Alice (Rachel Skarsten), che era stata rinchiusa ad Arkham al termine degli episodi precedenti. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono quelli di Victoria Cartagena, Jada Jet, Nick Creegan e Bridget Regan …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Batwoman 3: il trailer della nuova stagione della serie tratta dai fumetti della DC… - AmorexleserieTV : #Batwoman 3: il Cappellaio Matto debutta nel nuovo trailer - Think_movies : “Batwoman”: il Teaser Trailer della terza stagione - statodelsud : Batwoman 3, il teaser trailer della nuova stagione - Pino__Merola : Batwoman 3, il teaser trailer della nuova stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Batwoman trailer

Sky Tg24

"The Bat is Back", così esordisce il teaserreso disponibile in rete da The CW che mostra in anteprima alcune immagini dei nuovi episodi ...della nuova stagione approfondimento, le foto ...The CW ha rilasciato il teaserdella terza stagione di, in uscita il 13 ottobre, che vedrà l'introduzione di molti nuovi ...Batwoman 3 arriverà sugli schermi di The CW a ottobre e il trailer mostra alcuni dei nemici e degli alleati dell'eroina. Batwoman 3 arriverà sugli schermi di The CW il 13 ottobre e il trailer introduc ...Nel trailer di Batwoman 3 è stato mostrato il Cappellaio Matto, rivelando un nuovo villain per la terza stagione della serie di The CW.