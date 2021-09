Star in the Star, Mediaset minaccia querele contro Banijay per truffa. Pier Silvio esige cambiamenti (Di lunedì 20 settembre 2021) Star in the Star Caos a Mediaset per Star in the Star. Dopo la messa in onda della prima puntata del programma, trasmessa giovedì scorso, Mediaset minaccia querele nei confronti di Banijay Italia, società che produce il talent condotto da Ilary Blasi. La reazione dell’azienda – secondo quanto riporta il sito Dagospia – è arrivata tramite una diffida ai vertici di Banijay firmata dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, nella quale si parlerebbe addirittura di “truffa“. A generale il disappunto del vice presidente e AD di Mediaset sarebbe stato lo svolgimento del format stesso, difforme- ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 settembre 2021)in theCaos aperin the. Dopo la messa in onda della prima puntata del programma, trasmessa giovedì scorso,nei confronti diItalia, società che produce il talent condotto da Ilary Blasi. La reazione dell’azienda – secondo quanto riporta il sito Dagospia – è arrivata tramite una diffida ai vertici difirmata dallo stessoBerlusconi, nella quale si parlerebbe addirittura di ““. A generale il disappunto del vice presidente e AD disarebbe stato lo svolgimento del format stesso, difforme- ...

