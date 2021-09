Sport | Jacobs a studenti | ‘trovatevi un sogno e lavorateci | tutto è possibile’

(Di lunedì 20 settembre 2021) Roma, 20 set. – (Adnkronos) – “Non era un obiettivo semplice ma i sogni si avverano se ci credi e ci lavori. Nellocome nella scuola bisogna porsi degli obiettivi perché se ci si crede si può raggiungere qualunque cosa. Trovatevi unperchéè possibile”. Lo dice il campione olimpico di 100 metri e 4×100 Marcelldurante la cerimonia dell’inaugurazione dell’anno scolastico in Calabria al liceo nautico di Pizzo Calabro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

La Rampa

...olimpiche tra le quali quelle die Tamberi, il grande successo della spedizione azzurra alle paralimpiadi ed ora la vittoria all'Europeo di volley. Siamo sul tetto del mondo in ogni". Le ...Il re dei 100 metri Marcella Pizzo: "Serve piùnelle scuole"