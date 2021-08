Il report dell’Aifa sui vaccini | 16 eventi gravi ogni 100mila dosi somministrate

Leggi su tpi

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tra il 27 dicembre 2020 e il 26 luglio 2021 per i quattroin uso nella campagna vaccinale in corso sono arrivate 84.322 segnalazioni su un totale di 65.926.591(tasso di segnalazione di 128100.000), di cui l’87,1% riferite anon, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Le segnalazionisono il 12,8% del totale, con un tasso di 16100.000...