Gallipoli, 21enne in vacanza travolto e ucciso in bici da un automobilista ubriaco. Ferito un amico. Matteo Cassola, 21enne modenese in vacanza a Gallipoli, è stato investito e ucciso mentre era in sella alla sua bici questa notte intorno alle 4 e 30. Il giovane stava pedalando insieme a una comitiva di amici. A travolgerlo è stato un quarantenne del posto che è poi risultato positivo all'alcol test. Tragedia questa mattina poco prima dell'alba a Gallipoli, in Puglia.

