Contro il Covid in Italia è boom dei monoclonali, la cura di Trump snobbata dagli “esperti” come Crisanti (Di lunedì 2 agosto 2021) Continuano a salire le prescrizioni di anticorpi monoclonali Contro Covid-19 in Italia. Dopo un andamento progressivamente in calo, il trend aveva avuto un’inversione a inizio luglio, e ora negli ultimi 7 giorni monitorati dall’Agenzia Italiana del farmaco Aifa il dato risulta sempre in crescita, da 161 richieste di farmaco (Rf) alle 181 registrate tra il 23 e il 29 luglio. Media giornaliera 25,86 Contro 23 (dato medio dei 7 giorni precedenti), per un aumento del 12,4%. E’ quanto emerge dal 17esimo report di Aifa sul monitoraggio di questi anticorpi monoclonali, su cui gli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 2 agosto 2021) Continuano a salire le prescrizioni di anticorpi-19 in. Dopo un andamento progressivamente in calo, il trend aveva avuto un’inversione a inizio luglio, e ora negli ultimi 7 giorni monitorati dall’Agenziana del farmaco Aifa il dato risulta sempre in crescita, da 161 richieste di farmaco (Rf) alle 181 registrate tra il 23 e il 29 luglio. Media giornaliera 25,8623 (dato medio dei 7 giorni precedenti), per un aumento del 12,4%. E’ quanto emerge dal 17esimo report di Aifa sul monitoraggio di questi anticorpi, su cui gli ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, a Parigi scontri a proteste contro il green pass #greenpass - borghi_claudio : Un disastro... Aveva lottato per le cure contro il covid dal primo minuto. Aveva salvato centinaia di vite. Medic… - FratellidItalia : ?? Siamo l'unica forza politica in Parlamento ad avere chiesto la verità ?? Link: - SecolodItalia1 : Contro il Covid in Italia è boom dei monoclonali, la cura di Trump snobbata dagli “esperti” come Crisanti… - AnnaP1953 : RT @GuidoDeMartini: ?? AVEVA RAGIONE DE DONNO: IL PLASMA IPERIMMUNE FUNZIONA ?? Una nuova ricerca evidenzia che Il plasma di 22 persone infet… -