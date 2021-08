Ariana Grande si vaccina e invita i suoi 256 milioni di follower a farlo (Di lunedì 2 agosto 2021) Un messaggio molto importante quello arrivato direttamente dalla pagina instagram di Ariana Grande. La popstar, seguita solo su instagram da oltre 256 milioni di persone in tutto il mondo, ha postato una sua foto con la mascherina e ha parlato dell’importanza del vaccino anche per provare a contrastare la variante Delta che in tutto il mondo si sta diffondendo alla velocità della luce e che fa paura. Un messaggio che arriva di certo ai tantissimi giovani che seguono la cantante, ai quali Ariana consiglia anche di informarsi leggendo bene, non consultando solo le fake news, e per questo cita anche i nomi di alcuni dottori ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 agosto 2021) Un messaggio molto importante quello arrivato direttamente dalla pagina instagram di. La popstar, seguita solo su instagram da oltre 256di persone in tutto il mondo, ha postato una sua foto con la mascherina e ha parlato dell’importanza del vaccino anche per provare a contrastare la variante Delta che in tutto il mondo si sta diffondendo alla velocità della luce e che fa paura. Un messaggio che arriva di certo ai tantissimi giovani che seguono la cantante, ai qualiconsiglia anche di informarsi leggendo bene, non consultando solo le fake news, e per questo cita anche i nomi di alcuni dottori ...

