La sfida dei fratelli Giovanardi Uno è vaccinato | uno no | Vediamo chi campa di più”

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 luglio 2021) “Da 40 anni faccio il medico, lui il politico. Unol’altro no.chidi più”. A lanciare la discutibilesulle pagine di Repubblica è Daniele, gemello di Carlo, ex ministro e sottosegretario dei governi Berlusconi e senatore della Repubblica fino al 2018. Daniele è un medico in pensione, secondo cui l’iniezione anti covid è più rischiosa del virus stesso. “Ho fatto fare il vaccino a centinaia di persone: settantenni con patologie, diabete, ipertensione, obesi. Ma se uno viene da me e mi chiede: ‘Faccio vaccinare mia figlia di 16 anni?’, rispondo di ...