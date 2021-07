Italia-Nigeria basket maschile streaming gratis e diretta tv Rai? Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020 (Di venerdì 30 luglio 2021) Olimpiadi Tokyo 2020, si gioca Italia-Nigeria di basket maschile. Dopo la vittoria all’esordio contro la Germania, la nazionale azzurra di pallacanestro ha perso di misura contro l’Australia. Ora l’imperativo è vincere contro gli africani per qualificarsi ai quarti di finale al secondo posto. In caso di sconfitta, bisogna sperare nel successo dell’Australia contro la Germania. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 30 luglio 2021), si giocadi. Dopo la vittoria all’esordio contro la Germania, la nazionale azzurra di pallacanestro ha perso di misura contro l’Australia. Ora l’imperativo è vincere contro gli africani per qualificarsi ai quarti di finale al secondo posto. In caso di sconfitta, bisogna sperare nel successo dell’Australia contro la Germania. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::...

Advertising

Agenzia_Italia : Quella strage di cristiani in Nigeria che rischia di diventare normale - DiabloRoma : #Tokyo2020 #Basketball #OlimpiadiTipo Domani, 6:40. Il giorno in cui domani non c'è. Italia-Nigeria. - SportandoIT : Italia-Nigeria sabato (ore 6.40 italiane), Sacchetti: Atleti straordinari ma ci serve una vittoria - GiornaleLORA : Tokyo 2020 Italia-Nigeria domani a Saitama (ore 6.40 italiane) - basketinside360 : Italia-Nigeria alle 6.40, Polonara: “Hanno fisico e talento, ma meno esperienza. Siamo pronti” -… -