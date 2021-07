Non solo brand. Così cresce Difesa Servizi (Di martedì 27 luglio 2021) Come valorizzare le attività delle Forze armate trovando sul mercato risorse aggiuntive da immettere nel bilancio pubblico? Chiedere a “Difesa Servizi Spa”, soggetto giuridico di diritto privato per la gestione economica di beni e Servizi derivanti dalle attività istituzionali del ministero della Difesa. Una società per azioni non quotata, con azionista unico il dicastero di Lorenzo Guerini. Alla sua guida dal 2014 c’è l’amministratore delegato Fausto Recchia, che in un’intervista all’Adnkronos ha fatto ieri il punto su dieci anni di attività della società. Si parte dal fatturato: “La società nasce nel 2011, nel corso ... Leggi su formiche (Di martedì 27 luglio 2021) Come valorizzare le attività delle Forze armate trovando sul mercato risorse aggiuntive da immettere nel bilancio pubblico? Chiedere a “Spa”, soggetto giuridico di diritto privato per la gestione economica di beni ederivanti dalle attività istituzionali del ministero della. Una società per azioni non quotata, con azionista unico il dicastero di Lorenzo Guerini. Alla sua guida dal 2014 c’è l’amministratore delegato Fausto Recchia, che in un’intervista all’Adnkronos ha fatto ieri il punto su dieci anni di attività della società. Si parte dal fatturato: “La società nasce nel 2011, nel corso ...

