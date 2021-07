Germania, esplosione nel più grande polo chimico d’Europa: sono due le vittime – Il video (Di martedì 27 luglio 2021) Sale a due il bilancio dei morti nell’esplosione che questa mattina ha coinvolto un parco chimico di Leverkusen in Germania. Un secondo corpo è stato trovato presso l’impianto di smaltimento di rifiuti, mentre si lavorava a mettere in sicurezza il sito. Altre tre persone rimangono disperse. Mentre sono 16 i feriti. Alle ore del 27 luglio, dopo l’esplosione, dallo stabilimento chimico si è alzata un’imponente colonna di fumo visibile da diversi chilometri. La protezione civile ha classificato l’evento come «altamente pericoloso» Le cause dell’incidente per il momento ... Leggi su open.online (Di martedì 27 luglio 2021) Sale a due il bilancio dei morti nell’che questa mattina ha coinvolto un parcodi Leverkusen in. Un secondo corpo è stato trovato presso l’impianto di smaltimento di rifiuti, mentre si lavorava a mettere in sicurezza il sito. Altre tre persone rimangono disperse. Mentre16 i feriti. Alle ore del 27 luglio, dopo l’, dallo stabilimentosi è alzata un’imponente colonna di fumo visibile da diversi chilometri. La protezione civile ha classificato l’evento come «altamente pericoloso» Le cause dell’incidente per il momento ...

