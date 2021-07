Covid, il più sconcertante degli studi: cosa hanno scoperto gli scienziati in bagno (Di lunedì 26 luglio 2021) Il coronavirus può essere trasmesso anche attraverso i peti: lo rivela uno studio sul Covid proveniente dall’Inghilterra. Il rischio è questo: se qualcuno – positivo - entra in un bagno pubblico e si lascia andare liberando i suoi “gas" corporei, potrebbe contagiare chi entra subito dopo nella toilette. Della ricerca, non confermata finora dagli scienziati del governo britannico, parla il tabloid The Sun citando diverse fonti mediche. Un ministro ha detto al Telegraph di aver letto "roba dall'aspetto credibile" sull'argomento anche in altri paesi in tutto il mondo. Ci sarebbero state prove di una "connessione di ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 luglio 2021) Il coronavirus può essere trasmesso anche attraverso i peti: lo rivela unoo sulproveniente dall’Inghilterra. Il rischio è questo: se qualcuno – positivo - entra in unpubblico e si lascia andare liberando i suoi “gas" corporei, potrebbe contagiare chi entra subito dopo nella toilette. Della ricerca, non confermata finora daglidel governo britannico, parla il tabloid The Sun citando diverse fonti mediche. Un ministro ha detto al Telegraph di aver letto "roba dall'aspetto credibile" sull'argomento anche in altri paesi in tutto il mondo. Ci sarebbero state prove di una "connessione di ...

Advertising

borghi_claudio : @jabber___ @Amaccagno66Anna @sicktrader66 Secondo i dati che posso vedere in assenza di patologie pregresse se sei… - mauroberruto : Lo sport “di base” è il mondo di persone come Roberto #Baglivo, l’uomo che a #Mesagne ha costruito due medaglie d’o… - rtl1025 : ??'Mi sono vaccinato dal #Covid per venire a #Tokyo a prendermi un #OroOlimpico. Sono sincero, io avevo un motivo in… - ClassistaC : @Euronauseata @GuidoDeMartini Troll che non sei altro, rifletti: esistono malattie ben più pericolose. Vai cercando… - raggiovioletto : RT @Stocca64: Il problema adesso è dare rilevanza ai #Contagi, non potendo più fare leva sui #decessi da #Covid. Non so se ve ne siete acco… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid più In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Luglio: Cartabia, tutti contro il M5S. Grasso: "O cambia o voto no" ... Berlino e i frugali vogliono il ritorno all'ordine nel 2023: Draghi davanti alla sfida più difficile di Alessandro Bonetti L'intervista Capovolta "Covid, la pacchia delle lobby che fanno e disfano ...

Tre manifestazioni, tre mondi ... ci sono forse 350, 400 persone al massimo, alcune in piedi, altri, quelli più vicini al palco, ... Le verità nascoste della covid 19", con prefazione di Nicola Grattieri. Questo raggruppamento di ...

Coronavirus, nuovo balzo dei contagi in regione: più 447 La Repubblica ... Berlino e i frugali vogliono il ritorno all'ordine nel 2023: Draghi davanti alla sfidadifficile di Alessandro Bonetti L'intervista Capovolta ", la pacchia delle lobby che fanno e disfano ...... ci sono forse 350, 400 persone al massimo, alcune in piedi, altri, quellivicini al palco, ... Le verità nascoste della19", con prefazione di Nicola Grattieri. Questo raggruppamento di ...