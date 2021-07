Green pass, controlli e sanzioni fino a mille euro: ecco cosa c’è da sapere (Di sabato 24 luglio 2021) In arrivo una nuova App (VerificaC19) per i controlli, affidati ai «titolari o i gestori dei servizi e delle attività». In caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni». Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 luglio 2021) In arrivo una nuova App (VerificaC19) per i, affidati ai «titolari o i gestori dei servizi e delle attività». In caso di violazione reiterata per tre volte in tre giorni diversi, «l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni».

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - VittorioSgarbi : Il Green Pass è una fascistata arcaica. @stampasgarbi - VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - cmanara77 : RT @Cartabellotta: #Quartaondata di contagi è già qui #vaccini e #greenpass terranno bassa l'ondata di ricoveri, terapie intensive e decess… - LuposchiChiara : @aniello7779 @usaipiero ?? scusi ma da quando l'egoismo è un reato e bisogna pagare? Cmq sarebbero tutti in galera a… -