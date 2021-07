L’ultimo saluto a De Rienzo, i funerali a Paternopoli. Il legale: “Non saranno in forma privata per celebrare la sua umanità” (Di giovedì 22 luglio 2021) Alle 15 l’addio all'attore trovato morto nella sua abitazione a Roma il 16 luglio all'età di 44 anni: riposerà nella cappella di famiglia insieme alla madre Leggi su lastampa (Di giovedì 22 luglio 2021) Alle 15 l’addio all'attore trovato morto nella sua abitazione a Roma il 16 luglio all'età di 44 anni: riposerà nella cappella di famiglia insieme alla madre

