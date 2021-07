Green pass obbligatorio al ristorante e non solo: le nuove regole da seguire (Di giovedì 22 luglio 2021) Green pass obbligatorio dal 6 agosto, proroga stato di emergenza al 31 dicembre e nuovi parametri per zona gialla , zona arancione e zona rossa : tutto questo è nel nuovo decreto Covid approvato dal ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 22 luglio 2021)dal 6 agosto, proroga stato di emergenza al 31 dicembre e nuovi parametri per zona gialla , zona arancione e zona rossa : tutto questo è nel nuovo decreto Covid approvato dal ...

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - MilanoGreta : @repubblica “no vax” è un’elegante definizione per non esprimere sdegno in maniera decisamente più becera, mi terre… - DanieleProietto : RT @DiegoFusaro: Torino: in migliaia in piazza contro l'infame green pass! -