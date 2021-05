Serie A | salteranno in 14 l’ultima giornata

(Di martedì 18 maggio 2021) Sono 14 i giocatori diA che saranno costretti a saltaredellaA 2020/21 per squalifica. Lo ha comunicato il Giudice Sportivo. Si tratta di Francesco Acerbi (Lazio), Rodrigo Bentancur (Juventus), Marcelo Brozovic (Inter), Matteo Darmian (Inter), Diego Farias (Spezia), Bartlomiej Dragowski (Fiorentina), Vladimir Golemic (Crotone), Antonin Barak (Hellas Verona), Mitchell Dijks (Bologna), Jasmin Kurtic (Parma), Lisandro Magallan (Crotone), German Pezzella (Fiorentina), Roberto Soriano (Bologna) e Morten Thorsby (Sampdoria). Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

SerieBNewsCom : ?? #CittadellaMonza, ammoniti i diffidati #Adorni e #Branca: entrambi salteranno il ritorno - sportli26181512 : Squalificati Serie A, una giornata a Bentancur, Darmian e Brozovic: in 5 saltano la 38^: Sono stati diramati gli sq… - ProfidiAndrea : ?? ???????????????????????? Sono soltanto due i giocatori che salteranno la 37ma giornata di #SerieA ?? ?? Caldirola ?? Linetty… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? La comunicazione sugli squalificati: chi salta la prossima giornata di #SerieA ? - SOSFanta : ?? La comunicazione sugli squalificati: chi salta la prossima giornata di #SerieA ? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie salteranno

Tiscali.it

Nove calciatoril'ultima partita della stagione 2020/2021 MILANO - Il giudice sportivo della Lega diA, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato nove calciatori per un turno dopo la penultima giornata di ...... ha squalificato due giocatori dopo le semifinali d'andata dei playoff diB. Si tratta di Davide Adorni e Simone Branca, entrambi calciatori del Cittadella che, dunque,la semifinale ...Il Giudice Sportivo ha reso noti gli squalificati per l’ultima giornata di Serie A. Due giocatori del Bologna assenti con la Juventus Il Giudice Sportivo della Serie A ha comunicato gli squalificati p ...Nove calciatori salteranno l'ultima partita della stagione 2020/2021 MILANO (ITALPRESS) – Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato nove calciatori per un turno d ...