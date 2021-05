Nuovo record benzina, Coldiretti: effetto valanga su 85% spesa (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – In un Paese come l’Italia dove l’85% dei trasporti commerciali avviene per strada il Nuovo record dei prezzi dei carburanti ha un effetto valanga sulla spesa con un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli energetici. Lo afferma Coldiretti sugli effetti del balzo delle quotazioni della benzina che si avvicina a quota 1,6 euro al litro. L’aumento è destinato a contagiare l’intera economia perché se salgono i prezzi del carburante si riduce il potere di acquisto degli italiani che hanno meno risorse da destinare ai consumi mentre aumentano i costi per le imprese. A subire gli effetti dei prezzi dei carburanti anche l’intero sistema agroalimentare dove i costi della logistica arrivano ad incidere fino dal 30 al 35% sul totale dei costi per frutta ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 maggio 2021) (Teleborsa) – In un Paese come l’Italia dove l’85% dei trasporti commerciali avviene per strada ildei prezzi dei carburanti ha unsullacon un aumento dei costi di trasporto oltre che di quelli energetici. Lo affermasugli effetti del balzo delle quotazioni dellache si avvicina a quota 1,6 euro al litro. L’aumento è destinato a contagiare l’intera economia perché se salgono i prezzi del carburante si riduce il potere di acquisto degli italiani che hanno meno risorse da destinare ai consumi mentre aumentano i costi per le imprese. A subire gli effetti dei prezzi dei carburanti anche l’intero sistema agroalimentare dove i costi della logistica arrivano ad incidere fino dal 30 al 35% sul totale dei costi per frutta ...

Assoutenti: 'Prezzo carburanti stangata per gli italiani' Lo denuncia Assoutenti, commentando il nuovo record raggiunto oggi dalla verde a 1,593 euro/litro. 'Il costo dei carburanti al netto delle tasse risulta più basso in Italia di 3,5 centesimi rispetto ...

