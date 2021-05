Giro d'Italia 2021, Bernal: "Sorpreso da Evenepoel" (Di martedì 18 maggio 2021) Perugia, 18 maggio 2021 " Si è chiusa la prima settimana di Giro d'Italia e le schermaglie sugli Appennini non hanno prodotto grossi distacchi, ma c'è qualche indicazione. Al momento emerge un grande ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Perugia, 18 maggio" Si è chiusa la prima settimana did'e le schermaglie sugli Appennini non hanno prodotto grossi distacchi, ma c'è qualche indicazione. Al momento emerge un grande ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? L'Aquila - Foligno ?? @petosagan ???? ?? @FndoGaviria ???? ?? @cimo89 ???? #Giro - giroditalia : ???? @Eganbernal is the new Maglia Rosa of the Giro d'Italia. ???? @Eganbernal è la nuova Maglia Rosa del Giro d'Itali… - giroditalia : 139 km da L'Aquila, città delle 99 fontane, 99 piazze e 99 chiese, a Foligno, dove l’11 Aprile 1472 fu stampata la… - DVACMILAN : @Michael19084 @almost2 @90ordnasselA @gianlucarossitv @FabRavezzani @caronni @AndreaLongoni5 L'odio per Conte è per… - MussatiGiuliano : @saraepunto (2/n) l'ha disturbata. Ho fatto il liceo classico e la mia passione erano storia (compresa storia dell'… -