Battiato da Ionia, non sarai mai per noi l'ombra della luce (Di martedì 18 maggio 2021) Chi stranizza, chi stranizza d’amuri, morire qui in silenzio, nell’isola triangolare e mistica, Maestro Battiato, che ti ha dato quel gusto per la metafisica e per la bellezza. Chi stranizza, nascere in un comune scomparso, di cui resta solo il nome, Ionia, esistito giusto una manciata d’anni, perché tu potessi nascerci e vederlo per sempre scritto vicino al tuo nome, Battiato da Ionia, come Eraclito da Efeso, filosofi greci allo stesso modo, oscuri e limpidi allo stesso modo (sì, c’è passato pure lui per le tue canzoni – perdonami se non so chiamarle in altro modo, e ce ne sarebbero di modi, di mondi). Ionia e Milo, la Sicilia di poche sillabe che ti ha ricompreso tutto, nascita e morte, un ciclo di natura intero, infinito. Chi stranizza quest’amuri così fondo e indecifrabile. E sì, solo in una tua ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Chi stranizza, chi stranizza d’amuri, morire qui in silenzio, nell’isola triangolare e mistica, Maestro, che ti ha dato quel gusto per la metafisica e per la bellezza. Chi stranizza, nascere in un comune scomparso, di cui resta solo il nome,, esistito giusto una manciata d’anni, perché tu potessi nascerci e vederlo per sempre scritto vicino al tuo nome,da, come Eraclito da Efeso, filosofi greci allo stesso modo, oscuri e limpidi allo stesso modo (sì, c’è passato pure lui per le tue canzoni – perdonami se non so chiamarle in altro modo, e ce ne sarebbero di modi, di mondi).e Milo, la Sicilia di poche sillabe che ti ha ricompreso tutto, nascita e morte, un ciclo di natura intero, infinito. Chi stranizza quest’amuri così fondo e indecifrabile. E sì, solo in una tua ...

