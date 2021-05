La solidarietà pelosa di Erdogan, che ha massacrato i curdi: 'Israele commette crimini contro l'umanità' (Di lunedì 17 maggio 2021) La Presidenza di Ankara ha riferito che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con papa Francesco sulla crisi israelo - palestinese. A quanto pare il leader turco ha ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 maggio 2021) La Presidenza di Ankara ha riferito che il presidente turco Recep Tayyipha avuto un colloquio telefonico con papa Francesco sulla crisi israelo - palestinese. A quanto pare il leader turco ha ...

Advertising

divorex82 : RT @PornoNoblogs: Verrebbe da chiedere a @luisannamesseri se è rimasta come culi anche lei quando ha scoperto che ha difeso un bugiardo che… - Gabri_Benci : RT @PornoNoblogs: Verrebbe da chiedere a @luisannamesseri se è rimasta come culi anche lei quando ha scoperto che ha difeso un bugiardo che… - EneaMelandri : RT @PornoNoblogs: Verrebbe da chiedere a @luisannamesseri se è rimasta come culi anche lei quando ha scoperto che ha difeso un bugiardo che… - Angelit92832011 : Non so se mi fa più skifo il comportamento ipocrita di #robertoangelini ke sgamato fa una giravolta incredibile, o… - PornoNoblogs : Verrebbe da chiedere a @luisannamesseri se è rimasta come culi anche lei quando ha scoperto che ha difeso un bugiar… -

Ultime Notizie dalla rete : solidarietà pelosa La solidarietà pelosa di Erdogan, che ha massacrato i curdi: 'Israele commette crimini contro l'umanità' La Presidenza di Ankara ha riferito che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con papa Francesco sulla crisi israelo - palestinese. A quanto pare il leader turco ha ...

GERUSALEMME. La Ue si defila, gli Usa stavolta no: "Fermare gli sgomberi" ... molto più pelosa è la posizione dei governi regionali. Tutti uniti nel coro di solidarietà ai palestinesi, quasi tutti impegnati in rapporti dietro le quinte o alla luce del sole (vedi Accordo di ...

La solidarietà pelosa di Erdogan, che ha massacrato i curdi: "Israele commette crimini contro l'umanità" Globalist.it La Presidenza di Ankara ha riferito che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con papa Francesco sulla crisi israelo - palestinese. A quanto pare il leader turco ha ...... molto piùè la posizione dei governi regionali. Tutti uniti nel coro diai palestinesi, quasi tutti impegnati in rapporti dietro le quinte o alla luce del sole (vedi Accordo di ...