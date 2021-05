Covid, troppe notizie: informiamoci quanto basta (Di lunedì 17 maggio 2021) Qualcuno si allarma perché nel mondo staremmo seguendo troppo le notizie. In realtà, era inevitabile che durante la pandemia, molti siti di news, in tutto il mondo, ricevessero più visite del previsto. D'altra parte, che doveva fare la gente chiusa in casa per paura di prendere il Covid? Personalmente, non credo mai che ci si debba preoccupare se la gente assume notizie, cioè si informa. I grandi disastri li ho visti quando, quella stessa gente, non si è informata e per ignoranza ha creato problemi. Non siamo mai contenti, che ci siano poche o molte notizie. Vi consiglio: informiamoci quanto basta. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Qualcuno si allarma perché nel mondo staremmo seguendo troppo le. In realtà, era inevitabile che durante la pandemia, molti siti di news, in tutto il mondo, ricevessero più visite del previsto. D'altra parte, che doveva fare la gente chiusa in casa per paura di prendere il? Personalmente, non credo mai che ci si debba preoccupare se la gente assume, cioè si informa. I grandi disastri li ho visti quando, quella stessa gente, non si è informata e per ignoranza ha creato problemi. Non siamo mai contenti, che ci siano poche o molte. Vi consiglio:

Max18362869 : @ierogamos @trinacria_10 Il fatto è che sono disordinato ed il mio Studio può trovare una sistemazione ordinata qua… - mbx1900 : @AntoStel @DarkLadyMouse Qui so tutti morti di covid poi va fatto un controllo documentale per capire se il covid h… - GiovannaCalabr9 : RT @doluccia16: Io non nego il covid, ma non mi fido dei vaccini, perché troppe persone stanno pagando un prezzo troppo alto a causa di que… - tribuna_treviso : COVID / Troppe defezioni: nella Marca ancora 51mila non vaccinati dai sessant'anni in su - TutelaMarchio : Troppe varianti | il Covid va fermato Giusto vaccinare anche i sedicenni: Il farmacologo all'Oms: aiutare i Paesi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid troppe Una morte che squarcia il velo di silenzio sulla detenzione amministrativa di stranieri in Portogallo (17/05/2021) È il 10 Marzo 2020 e il ciclone Covid - 19 sta iniziando a investire - e travolgere - il continente ... Colpevoli di girare troppe volte lo sguardo, per non vedere. E allora forse, in Portogallo come ...

Christillin: "Gli stipendi dei giocatori? Problema grandissimo" ...stipendi dei calciatori argomento su cui si sta discutendo da tanto tempo e non solo per il Covid, ... se interpreto bene Infantino, aumentare il numero delle partite: ce ne sono tante, forse troppe. ...

Garattini: "Troppe varianti, il Covid va fermato. Giusto vaccinare anche i sedicenni" QUOTIDIANO NAZIONALE AVEZZANO, LUTTO PER LA MORTE DI MANILA FAZI: AVEVA 46 ANNI AVEZZANO – Lutto ad Avezzano per la morte di Manila Fazi, 46enne deceduta a causa di una malattia contro cui combatteva da tempo. Come si legge sul quotidiano Il Centro, la donna lascia due bambini. I ...

Pressing sui vaccini, Secondo i dati di Health Canada, tra maggio e giugno dovrebbero arrivare in Canada oltre 37 milioni di dosi, un quantitativo che permetterà alle singole Province e ai Territori di rispettare la tabell ...

