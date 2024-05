Lorenzo Patta dopo il super tempo | Gara bellissima - siamo un gruppo rodato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) L’Italia si è piazzata in seconda posizione nella staffetta 4×100 alle World Relays: Roberto Rigali, Marcell Jacobs,e Filippo Tortu sono riusciti a staccare il pass per le Olimpiadi di Parigi con una prova solida, senza rischiare più di tanto e portandosi a casa anche la qualificazione per la finale della prossima notte.ha fatto una grandissima prova, staccando ilmigliore dellanella terza frazione in curva (9?19). Queste le sue parole ai microfoni della FIDAL: “Ormaiben rodati, è stata davvero una bellariusciti a qualificarci che era l’obiettivo minimo e poi il grosso lo dovremo fare a Parigi, però è venuta fuori una, un ...