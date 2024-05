Capire il Meccanismo del RAID

Leggi tutta la notizia su wikitech

(Di domenica 5 maggio 2024) Nello scenario attuale, dove c’è un incremento esponenziale nella produzione e conservazione delle informazioni, diventa essenziale garantire che i dati siano memorizzati in modo sicuro ed efficiente. In questo contesto, il sistemasvolge un ruolo fondamentale nei centri dati, essendo un pilastro nella tecnologia di memorizzazione delle informazioni per diverse decenni. Ilfunziona raggruppando diversi dischi rigidi fisici in un’unità logica, offrendo ridondanza, miglioramento delle prestazioni e ampliamento della capacità di archiviazione. Questa introduzione evidenzia il ruolo vitale delnell’infrastruttura tecnologica odierna, mostrando come può rivoluzionare la gestione delle informazioni e come le aziende di recupero ...