Una domenica da ricordare - le stelle di Branko | il segno benedetto dagli astri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2024) Ecco "Ledi", l'oroscopoperdi oggi,5 maggio Ariete Unada, come del resto tutta questa primavera, che vi riserva aspetti planetari di grande forza rinnovativa, troverete il pane per i vostri denti. La Luna nel vostroè in ottimo aspetto con Marte e Mercurio, intraprendente per gli affari, formidabile per creare nuove intese. Ricordate Alessandro il Grande: “I miei compagni avrebbero voluto tornare indietro, io no. Perché volevo vedere i confini del mondo”. Auguri. Toro Ci può essere sempre un compromesso nel lavoro, che conviene accettare, ma non quando va contro le vostre idee, la vostra visione del futuro. Rompete con intese e collaborazioni che vi sfibrano anche ...