Sciopero dei trasporti lunedì 6 maggio | orari e modalità città per città

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 5 maggio 2024) Per la giornata diè stato indetto unodeipubblici locali di 24 ore, condifferenti da. Inevitabili i disagi per i pendolari di tutta Italia quindi. A Napoli lodurerà tutto il giorno. A Roma dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 a fine servizio. Mentre a Milano è interessato il personale di ATM, con le linee metropolitane e di superficie che potrebbero non funzionare regolarmente dalle ore 8.45 alle 15.00 e dalle 18.00 al termine del servizio.Leggi anche:treni: gligarantiti e le motivazioni dello stopdellodel 6...