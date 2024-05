Wrestlemania 41 a Las Vegas - il commento della sconfitta Minnesota | La scelta è stata della nuova proprietà di TKO

(Di domenica 5 maggio 2024) Dopo l’annuncio ufficiale arrivato ieri sera,41 si terrà a Las, Nevada, i prossimi 20 e 21 aprile 2025, nell’immenso Allegiant StadiumSin City. Sono stati dunque confermati i rumor delle ultime settimane, con Minneapolis () superata al foto-finish e grande delusa di serata (con Minneapolis che resta all’asciuttomente, visto che non ha mai ospitato uno Showcase of Immortals). E’ arrivato, poche ore dopo, anche ilufficialePresidente delSports and Events, ovvero Wendy Blackshaw, che ha comunque tenuta aperta la porta ad ospitare eventi futuri WWE ma che ha confermato come ladi cambiare all’ultimo la location sia ...

