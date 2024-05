Tenta di far esplodere bancomat - ma qualcosa va male | ladro perde braccio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 5 maggio 2024)di farilper rubare i soldi all’interno, mavaile viene arrestato Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio in quel di Cattolica (provincia di Rimini) è andata in scena una rapina terminata nella peggiore maniera possibile. Per il. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali si è verificato un violento assalto aldell’agenzia “Riviera Banca” che si trova nel centro commerciale “Il Diamante” della città romagnola. A quanto pare durante il blitz uno dei ladri, un uomo di 36 anni proveniente dall’Est Europa, ha riportato delle gravissime ferite.di far, ma ...