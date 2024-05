Ascolti tv 4 maggio 2024 | Amici Serale scende ma vince contro Conti Bene Fialdini

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 5 maggio 2024) Glitv di ieri sabato 4hanno registrato per ildisu Canale 5 3.697.000 spettatori, 25.4% di share. Su Rai1 I Migliori Anni ha ottenuto 2.894.000 spettatori, share del 18%. Di seguito glitv ieri sera degli altri canali: Italia 1 Madagascar III Ricercati in Europa 683.000, 3.8% Rai2 FBI 862.000, 4.6% e FBI International 743.000, 4.3% Rai3 Le Ragazze 658.000, 4% Rete 4 film Il Compagno Don Camillo 950.000, 5.6% La7 In Altre Parole 885.000, 5% e 523.000, 3.8% Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 345.000, 1.8% NOVE Accordi & Disaccordi 483.000, 2.8%.tv ieri access prime time e preRai1 Cinque Minuti .000, %; Affari Tuoi.000, %. Canale 5 Striscia la Notizia .000, %. Rai2 TG2 Post .000, ...